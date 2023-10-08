حزب الله يدخل المعركة ويقصف مواقع لجيش الاحتلال في مزارع شبعا

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أعلن حزب الله اللبناني، قصف 3 مواقع تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة تضامنا مع الشعب الفلسطيني وكبداية من أجل تحرير الأراضي اللبنانية.

وقال الحزب في بيان إنه“"قصف مواقع الرادار وزبدين ورويسات العلم بأعداد كبيرة من قذائف المدفعية والصواريخ الموجهة”.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد، قصف منطقة جنوبي لبنان، قال إنها“استخدمت لإطلاق النيران تجاه قواته في منطقة جبل الشيخ".

وقال الجيش إنه قصف خيام حزب الله الواقعة على الحدود مع فلسطين ردًا على إطلاق صواريخ وقذائف من جنوب لبنان.

وفي وقت سابق من صباح الأحد، أطلق مجهولون قذائف صاروخية على موقع الرادار الإسرائيلي في منطقة رويسات العلم المقابل لمنطقة شبعا جنوب لبنان .

وأفاد شهود عيان أن عدة قذائف استهدفت صباح اليوم محيط موقع رويسات العلم الإسرائيلي المعروف بالرادار المقابل لمنطقة شبعا وكفرشوبا جنوب لبنان.

ولفت إلى أنه بعد لحظات قصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية الأراضي اللبنانية في تلال كفرشوبا وبلدة الماري (جنوب لبنان).

يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر في قطاع غزة، إذ أعلنت“كتائب القسام” الجناح المسلح لحركة“حماس”، فجر السبت، بدء عملية عسكرية باسم“طوفان الأقصى” من غزة“بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو”.

وردا على ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية“السيوف الحديدية” ضد“حماس" في غزة، قائلا في بيان، إن طائراته“بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس”.

وارتفعت حصيلة الهجمات التي نفذتها فصائل فلسطينية على بلدات ومدن إسرائيلية، السبت، إلى 300 قتيل و1864 بينهم 19 حالة حرجة و326 خطيرة و359 متوسطة، بحسب هيئة البث الرسمية.

فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، استشهاد 265 فلسطينا بينهم 20 طفلا وإصابة 1788 بجروح مختلفة بينهم 121 طفلا، جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع.