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المرة الثانية خلال ساعات: مستعمرون يستهدفون منازل في جلبون بالرصاص

10/8/2023 2:14:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN- أطلق مستعمرون الرصاص الحي، اليوم الأحد، تجاه منازل المواطنين في قرية جلبون شمال شرق جنين، للمرة الثانية خلال ساعات.

وذكر رئيس المجلس القروي إبراهيم أبو الرب للوكالة الرسمية، أن مستعمري مستعمرة "ميراف" المقامة فوق أراضي القرية أطلقوا الرصاص بكثافة الليلة الماضية وصباح اليوم الرصاص تجاه المنازل تحت حراسة وحماية جيش الاحتلال، بهدف إرهاب المواطنين في القرية .

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