المرة الثانية خلال ساعات: مستعمرون يستهدفون منازل في جلبون بالرصاص

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN- أطلق مستعمرون الرصاص الحي، اليوم الأحد، تجاه منازل المواطنين في قرية جلبون شمال شرق جنين، للمرة الثانية خلال ساعات.
وذكر رئيس المجلس القروي إبراهيم أبو الرب للوكالة الرسمية، أن مستعمري مستعمرة "ميراف" المقامة فوق أراضي القرية أطلقوا الرصاص بكثافة الليلة الماضية وصباح اليوم الرصاص تجاه المنازل تحت حراسة وحماية جيش الاحتلال، بهدف إرهاب المواطنين في القرية .
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