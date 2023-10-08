إطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات غزة للاشتباه بتسلل طائرات مسيرة من قطاع غزة

إطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات غزة للاشتباه بتسلل طائرات مسيرة من قطاع غزة
التاريخ
10/8/2023 2:13:35 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار الإسرائيلية تم تفعيلها للاشتباه بتسلل طائرات مسيرة من قطاع غزة.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت الشروع في إجلاء كامل لسكان غلاف غزة ، فيما أدت عملية "طوفان الأقصى" إلى مقتل نحو 300 إسرائيلي وجرح أكثر من 1590.
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