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إطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات غزة للاشتباه بتسلل طائرات مسيرة من قطاع غزة

10/8/2023 2:13:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار الإسرائيلية تم تفعيلها للاشتباه بتسلل طائرات مسيرة من قطاع غزة.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت الشروع في إجلاء كامل لسكان غلاف غزة ، فيما أدت عملية "طوفان الأقصى" إلى مقتل نحو 300 إسرائيلي وجرح أكثر من 1590.




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