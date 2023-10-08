رويترز: ارتفاع عدد قتلى زلزال أفغانستان إلى 500

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وكالة رويترز اليوم الأحد، بأن عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب أفغانستان يوم أمس السبت، ارتفع إلى 500 شخص.
ونقلت الوكالة، عن ممثل الهلال الأحمر الأفغاني، عرفان الله شرفزوي أن الزلزال الذي ضرب غرب البلاد يوم أمس السبت، حصد أرواح ما لا يقل عن 500 شخص.
وفي وقت سابق، أفادت وكالة فرانس برس نقلا عن مسؤول في إدارة الكوارث في ولاية هرات الأفغانية، بأن الزلزال أسفر عن نحو 120 قتيلا وأكثر من ألف جريح.
ووقع مركز الزلزال على بعد 42 كيلومترا شمال غرب مدينة هيرات التي يسكنها 272 ألف نسمة. وكانت بؤرته على عمق 10 كيلومترات.
RT
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