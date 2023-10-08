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رويترز: ارتفاع عدد قتلى زلزال أفغانستان إلى 500

10/8/2023 2:13:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وكالة رويترز اليوم الأحد، بأن عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب أفغانستان يوم أمس السبت، ارتفع إلى 500 شخص.


ونقلت الوكالة، عن ممثل الهلال الأحمر الأفغاني، عرفان الله شرفزوي أن الزلزال الذي ضرب غرب البلاد يوم أمس السبت، حصد أرواح ما لا يقل عن 500 شخص.


وفي وقت سابق، أفادت وكالة فرانس برس نقلا عن مسؤول في إدارة الكوارث في ولاية هرات الأفغانية، بأن الزلزال أسفر عن نحو 120 قتيلا وأكثر من ألف جريح.


ووقع مركز الزلزال على بعد 42 كيلومترا شمال غرب مدينة هيرات التي يسكنها 272 ألف نسمة. وكانت بؤرته على عمق 10 كيلومترات.

RT

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