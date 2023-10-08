أسعار الذهب الأسود تنخفض بسبب مخاوف ارتفاع أسعار الفائدة

(MENAFN
) تراجعت أسعار الذهب الأسود بشكل حاد يوم الجمعة الموافق 6 تشرين الأول، مسجلة أكبر انخفاض أسبوعي منذ آذار، على الرغم من الارتفاع الذي شهدته في التعاملات المبكرة. هذا الانخفاض جاء في ظل تصاعد المخاوف من تأثير استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول على الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب على الوقود.
كما شهدت أسعار خامي برنت وغرب تكساس الوسيط القياسي ارتفاعاً كبيراً في الأسبوع الفائت، وصل إلى أعلى مستوياتهما في السنة الحالية، ولكن برنت انخفض بمعدل 11.8 بالمئة، بينما انخفض غرب تكساس بحوالي 8.8 بالمئة هذا الأسبوع.
كذلك ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 36 سنتاً أو 0.4 بالمئة لتصل إلى 84.43 دولاراً فيما يتعلق بتعاملات يوم الجمعة، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 42 سنتاً أو 0.5 بالمئة لتصل إلى 82.73 دولاراً، مع محاولة لتعويض جزء من الخسائر التي تكبدتها يوم الخميس بنسبة 2 بالمئة.
في حين لم يتم إعلان أي تغييرات على سياسة إنتاج دول تحالف أوبك+ خلال اجتماع للجنة الوزارية هذا الأسبوع. تبقى الأسواق الذهب الأسودية متقلبة ومتأثرة بالأحداث العالمية وتطورات الاقتصاد العالمي.
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