رئاسة الوزراء تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت رئاسة الوزراء عن توفر شاغر وظيفتي مستشار في ديوان التشريع والراي ، فعلى من تتوافر فيه متطلبات إشغال هذه الوظيفة التقدم بطلب من خلال الرابط الإلكتروني على موقع رئاسة الوزراء (هنا )



وأضافت "يجب أن يرفق المتقدم مع الطلب السيرة الذاتية وصور عن المؤهلات العلمية والشهادات المهنية وشهادات الخبرة والوثائق المعززة للكفايات القيادية والإدارية المطلوبة للوظيفة، وسيتم استبعاد أي طلب غير مستوفي للأوراق الثبوتية المطلوبة. "



علما بأنه سيتم الإعلان عن الوظيفة على الموقع الالكتروني لرئاسة الوزراء وديوان التشريع والراي اعتباراً من تاريخ 2023/10/8 ولغاية 2023/10/14.













