وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين
التاريخ
10/8/2023 1:10:17 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية أسماء الأشخاص التالية لاستكمال إجراءات التعيين.
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