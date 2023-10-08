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قذائف من جنوب لبنان تستهدف موقعا عسكريا إسرائيليا

10/8/2023 1:10:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت مصادر بإطلاق 4 قذائف هاون على الأقل من جنوب لبنان، باتجاه مركز عسكري إسرائيلي قرب مزارع شبعا، صباح الأحد.


وقالت 3 مصادر أمنية إن القذائف التي أطلقت من لبنان أصابت موقعا عسكريا إسرائيليا.


وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ قصفا مدفعيا استهدف به مصادر إطلاق النار جنوبي لبنان.


وتأتي هذه التطورات في خضم الهجوم المفاجئ الذي بدأته حركة حماس على إسرائيل صباح السبت، وأدى إلى مقتل وإصابة مئات الإسرائيليين.

سكاي نيوز


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