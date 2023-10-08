قذائف من جنوب لبنان تستهدف موقعا عسكريا إسرائيليا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت مصادر بإطلاق 4 قذائف هاون على الأقل من جنوب لبنان، باتجاه مركز عسكري إسرائيلي قرب مزارع شبعا، صباح الأحد.
وقالت 3 مصادر أمنية إن القذائف التي أطلقت من لبنان أصابت موقعا عسكريا إسرائيليا.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ قصفا مدفعيا استهدف به مصادر إطلاق النار جنوبي لبنان.
وتأتي هذه التطورات في خضم الهجوم المفاجئ الذي بدأته حركة حماس على إسرائيل صباح السبت، وأدى إلى مقتل وإصابة مئات الإسرائيليين.
سكاي نيوز
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