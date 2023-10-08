أسعار النفط تسجل أكبر انخفاض أسبوعي منذ شهر مارس الماضي

(MENAFN
- The Al-Attiyah Foundation) ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة لكنها سجلت أكبر خسائر أسبوعية منذ مارس الماضي، بعد أن رفعت روسيا جزئياً حظر صادرات الوقود، مما زاد من مخاوف الطلب بسبب التحديات الاقتصادية الكلية. وكانت روسيا قد أعلنت أنها رفعت الحظر الذي فرضته على صادرات الديزل للإمدادات التي تم تسليمها إلى الموانئ عن طريق خطوط الأنابيب. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال يتعين على الشركات بيع 50 بالمئة من إنتاجها من الديزل إلى السوق المحلية. وكانت أسعار العقود الآجلة لخام برنت قد ارتفعت 51 سنتاً يوم الجمعة، لتغلق عند 84.58 دولارا للبرميل، فيما ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 48 سنتا لتصل إلى 82.79 دولارا. وعلى مدار الأسبوع، سجل برنت انخفاضاً بنحو 11 بالمئة وخام غرب تكساس الوسيط أكثر من 8 بالمئة، بفعل مخاوف من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة سيبطئ النمو العالمي ويضر الطلب على الوقود، حتى لو تأثرت الإمدادات بسبب القيود المفروضة من قبل السعودية وروسيا، حيث أعلنوا عن استمرار قرارات تخفيض الإمدادات حتى نهاية العام. ومن ناحية أخرى، ارتفع عدد الوظائف في الولايات المتحدة بمقدار 336 ألف وظيفة في سبتمبر وفقًا لإحصاءات وزارة العمل الأمريكية، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى ارتفاع قدره 170 ألفًا. ويمكن للاقتصاد الأمريكي القوي أن يعزز المعنويات بشأن الطلب على النفط على المدى القريب، ولكن بالمقابل، أدت الإحصاءات إلى ارتفاع قيمة الدولار وزيادة الرهانات على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في عام 2023.
الأسعار الفورية في آسيا تتراجع من أعلى مستوياتها خلال 7 أشهر بسبب ضعف الطلب
تراجعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا من أعلى مستوياتها خلال سبعة أشهر بسبب انخفاض الطلب، واعتدال درجات حرارة الطقس، وعدم توقع التجار أن ينخفض الإنتاج بسبب احتمال عودة الإضرابات العمالية في أستراليا. وتشير تقديرات مصادر الصناعة إلى أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيتم تسليمه في شهر نوفمبر إلى شمال شرق آسيا انخفض بنسبة 10 بالمئة ليصل إلى 13.5 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بـ 15 دولارًا في الأسبوع السابق. تعثرت الجهود المبذولة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق إنهاء الإضرابات في مصنعي الغاز الطبيعي المسال الأستراليين التابعين لشركة شيفرون يوم الخميس، عندما صوت العمال لصالح استئناف الإضرابات بعد أن اتهمت النقابات شركة الطاقة الأمريكية الكبرى بالتراجع عن تعهداتها. أما في أوروبا، فقد وصلت أسعار الغاز على مؤشر TTF الهولندي إلى أدنى مستوياتها هذا الأسبوع، بسبب ارتفاع مستويات المخزون التي وصلت إلى 96.47 بالمئة. وكان سعر TTF قد استقر عند 11.86 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وفي الولايات المتحدة، قفزت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنحو 5 بالمئة يوم الجمعة، و14 بالمئة على المستوى الأسبوعي، لتصل بذلك إلى أعلى سعر يسجل منذ ثمانية أشهر، في ظل انخفاض الإنتاج، وارتفاع الصادرات، وانخفاض درجات الحرارة، وزيادة الطلب على التدفئة. وفي حال أدت الإضرابات في مصانع شيفرون إلى تقليل كمية صادرات الغاز الطبيعي المسال الأسترالية، فسوف ترتفع أسعار الغاز العالمية، بما فيها أسعار الغاز في الولايات المتحدة، التي تسعى لتصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم في عام 2023.
إعداد: مؤسسة العطية.
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