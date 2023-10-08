رئيس مجلس الأمن السيبراني: جميع أنظمة التصويت مؤمنة بالكامل ولم تشهد أي ثغرات

أكد الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني عضو اللجنة الوطنية للانتخابات أن جميع أنظمة التصويت مؤمنة بالكامل ولم تشهد أي ثغرات.

شهدت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي إقبالاً

لافتأً من الناخبين على المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي ما يعكس ثراء مسيرة التمكين السياسي التي تزخر بها دولة الإمارات.

وقدم الناخبون عبر توافدهم إلى المراكز الانتخابية خلال مرحلة التصويت المبكر، وكذلك مع انطلاق اليوم الرئيس للتصويت نموذجا وطنيا متميزا عكس ما يحظى به أبناء الإمارات من دعم ورعاية كما جسد الإيمان بدورهم المهم في ترسيخ دعائم مستقبل مزدهر لوطنهم.

وأكد ناخبون، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن مشاركتهم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي واجب وطني ومسؤولية يجب عليهم الاضطلاع بها على الوجه الأكمل من أجل مواصلة مسيرة تقدم وريادة الدولة في المجالات كافة.

وقال راشد محمد، إن المجلس الوطني الاتحادي يشكل أحد دعائم استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في كافة القطاعات، مشيرا إلى أن العرس الانتخابي الذي نشارك فيه اليوم بكل فخر ومسؤولية هو ثمرة مسيرة التمكين التي تزخر بها دولة الإمارات بدعم ورعاية من القيادة الرشيدة.

وأكد محمد عبدالله العامري، أن العملية الانتخابية لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي تتسم بالاحترافية الشديدة والمرونة خاصة مع توافر بنية تحتية تكنولوجية متفردة مكنت الناخب من إنجاز عملية التصويت في أقل من خمس دقائق.

وأوضح مبارك الراشدي، من كبار المواطنين، أن مسيرة التمكين السياسي التي انطلقت قبل نحو 17 عاما في دولة الإمارات أثمرت العديد من النجاحات والإنجازات التي حققها المجلس الوطني الاتحادي، ونتطلع إلى أن تكون المشاركة الكبيرة لأبناء الوطن اليوم بمثابة رسالة لكل من ينال شرف الفوز بعضوية المجلس الوطني حيث تنتظره مسؤولية كبيرة في طرح رؤى وتطلعات أبناء الإمارات ودعم مسيرة تقدم وريادة الدولة.

وأشارت سلمى الحوسني، التي حرصت على التوجه إلى لجنة الانتخاب برفقة أبنائها، إلى أن العرس الانتخابي يؤكد على ما حققته دولة الإمارات من إنجازات لافتة على الصعد كافة.

وقالت إنها حرصت على اصطحاب أبنائها في هذا اليوم من أجل التعرف عن قرب على هذه التجربة الانتخابية الفريدة والتأكيد على المسؤولية التي تنتظرهم في المستقبل لخدمة وطنهم والمشاركة في رحلة نمائه وازدهاره، مشيدة بالإجراءات التنظيمية المتميزة وجهود المتطوعين التي ساهمت في إنهاء عملية التصويت بسهولة ويسر كبيرين.

وانطلق صباح السبت 7 أكتوبر، يوم الانتخاب الرئيس لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وذلك عبر التصويت عن بُعد من داخل الدولة وخارجها، والتصويت الإلكتروني في 24 مركزاً انتخابياً موزعة على جميع إمارات الدولة.