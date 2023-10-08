تفاصيل الحالة الجوية في المملكة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء خريفية معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت، وتظهر الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة وفق الأرصاد الجوية .
وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
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