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تفاصيل الحالة الجوية في المملكة

10/8/2023 12:11:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء خريفية معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت، وتظهر الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة وفق الأرصاد الجوية .


وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


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