Sunday, 08 October 2023 09:17 GMT

فيديو - تجدد الغارات الإسرائيلية وسط مدينة غزة

10/8/2023 12:11:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت مصادر إن غارة إسرائيلية أسفرت عن تدمير "برج وطن" وسط مدينة غزة.


وأضافت أن آليات عسكرية إسرائيلية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة شرقي قطاع غزة.


ونوهت أن غارة إسرائيلية تستهدف أرضا خالية وسط مدينة غزة وتلحق أضرارا مادية بالمباني المجاورة.


MENAFN08102023000208011052ID1107206830

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث