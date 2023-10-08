فيديو - تجدد الغارات الإسرائيلية وسط مدينة غزة

فيديو - تجدد الغارات الإسرائيلية وسط مدينة غزة
التاريخ
10/8/2023 12:11:50 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت مصادر إن غارة إسرائيلية أسفرت عن تدمير "برج وطن" وسط مدينة غزة.
وأضافت أن آليات عسكرية إسرائيلية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة شرقي قطاع غزة.
ونوهت أن غارة إسرائيلية تستهدف أرضا خالية وسط مدينة غزة وتلحق أضرارا مادية بالمباني المجاورة.
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