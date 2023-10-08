فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية

فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية
التاريخ
10/8/2023 12:11:49 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، إنها وجهت المندوب الدائم لدى الجامعة العربية لطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.
وجاء الطلب الفلسطيني في أعقاب إطلاق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية"، ضد حماس في قطاع غزة، ردا على هجمات نفذتها الحركة ضد إسرائيل.
سكاي نيوز
MENAFN08102023000208011052ID1107206829
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.