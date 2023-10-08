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فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية

10/8/2023 12:11:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، إنها وجهت المندوب الدائم لدى الجامعة العربية لطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.


وجاء الطلب الفلسطيني في أعقاب إطلاق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية"، ضد حماس في قطاع غزة، ردا على هجمات نفذتها الحركة ضد إسرائيل.

سكاي نيوز


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