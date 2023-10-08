الصحة الفلسطينية: 232 شهيدًا وأكثر من 1000 جريح في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 232 شهيدًا ارتقى بغارات جيش الاحتلال على قطاع غزة منذ ظهر أمس، وأن أكثر من ألفٍ آخرين أصيبوا بجراحٍ مختلفة.



وبحسب بيان الوزارة، فقد بلغ إجمالي ما وصل لمستشفيات قطاع غزة حتى اللحظة جراء العدوان 232 شهيدًا و1697 جريحًا بإصابات مختلفة.



وأشارت إلى أن الطواقم الطبية لازالت تعمل بكل طاقتها من أجل إنقاذ عشرات الحالات الخطيرة والحرجة في غرف العمليات والعنايات المكثفة.



وعمدت الوزارة إلى تفعيل خطة الطوارئ لديها وأعلنت العمل بإجراءات الطوارئ القصوى في كافة المرافق الصحية ووحدات الإسعاف.



كما أوقفت العيادات الخارجية والعمليات المجدولة وذلك في إطار رفع الجاهزية والتأهب.

صفا