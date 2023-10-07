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تعرف على الجدول الزمني الكامل للانتخابات الرئاسية

10/7/2023 11:26:00 PM
(MENAFN- Youm7) ينشر اليوم السابع الجدول الزمني الكامل للانتخابات الرئاسية وفقا لما تم الإعلان عنه بالمؤتمر الصحفي .
وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.


ويتضمن الجدول الزمني للعملية الانتخابية جميع الإجراءات والمواقيت الخاصة بالعملية الانتخابية، منذ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وحتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.




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