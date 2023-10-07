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الاحتلال الإسرائيلى يغلق مداخل بلدتي حزما وعناتا بسواتر ترابية

10/7/2023 11:25:58 PM
(MENAFN- Youm7) أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مداخل بلدتي حزما وعناتا شمال شرق القدس، بسواتر ترابية، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأفادت وكالة وفا الفلسطينية بأن قوات الاحتلال برفقة جرافات أغلقت مدخلي بلدة حزما الرئيسي والفرعي بالسواتر الترابية، كما أغلقت مدخل بلدة عناتا، ومنعت المركبات من المرور بالاتجاهين عبرها وسط تواجد مكثف لجنود الاحتلال في المنطقة.

في السياق، تواصل سلطات الاحتلال إغلاق حواجزها العسكرية شمال شرق القدس، منذ صباح أمس، وهي حاجز مخيم شعفاط، وقلنديا، والزعيم.



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