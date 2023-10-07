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خارجية فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري

10/7/2023 11:25:58 PM
(MENAFN- Youm7) قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنها وجهت مندوبيتها الدائمة لدى الجامعة العربية؛ لطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.
ولم تذكر الوزارة مزيدًا من التفاصيل.

يُشار إلى أن حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المُستمر على قطاع غزة منذ صباح السبت وصلت إلى أكثر من 232 شهيداً، و1697جريحاً منهم حالات وصفت بالحرجة والخطيرة.



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