خارجية فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري

(MENAFN
- Youm7) قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنها وجهت مندوبيتها الدائمة لدى الجامعة العربية؛ لطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.
ولم تذكر الوزارة مزيدًا من التفاصيل.
يُشار إلى أن حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المُستمر على قطاع غزة منذ صباح السبت وصلت إلى أكثر من 232 شهيداً، و1697جريحاً منهم حالات وصفت بالحرجة والخطيرة.
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