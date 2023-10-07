Sunday, 08 October 2023 09:16 GMT

اليمن يدعو لوضع حد لاستفزازات الاحتلال الإسرائيلى المتكررة على الشعب الفلسطينى

10/7/2023 11:25:58 PM
(MENAFN- Youm7) أكدت وزارة الخارجية اليمنية، أن اليمن يتابع مجريات الأحداث والتصعيد الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويدعو الى حماية المدنيين ووضع حد لاستفزازات قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاتها المتكررة على الشعب الفلسطيني ومقدساته، التي طالما حذر الجميع من تبعاتها ونتائجها.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن بيان الوزارة، التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية الثابت، والعمل على تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحياة الكريمة، وقيام دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا ًلمبادرة السلام العربية والقرارات والتشريعات الدولية ذات الصلة، وهي التوجه الاستراتيجي الذي يجب ان تنصب عليه كافة الجهود الاقليمية والدولية.







MENAFN07102023000132011024ID1107206817

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث