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رئيس هيئة الأركان اليمني يبحث مع المبعوث الأمريكي إحياء مسار السلام

10/7/2023 11:25:58 PM
(MENAFN- Youm7) بحث رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة اليمني الفريق الركن صغير حمود بن عزيز السبت في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندر كينج، إحياء مسار السلام في ظل تعنت الحوثيين وإمعانها في تعميق المعاناة الإنسانية وتهديد إمدادات الطاقة العالمية.



واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، واستمرار التصعيد العسكري لمليشيات الحوثي الانقلابية ورفضها لكل جهود الحل السياسي، والدور المطلوب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن في هذا الجانب.



وشدد بن عزيز على أهمية دور المجتمع الدولي في ردع التهديدات الحوثية، مؤكداً دعم جهود المبعوث الأمريكي وكافة المساعي الحميدة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.



وأشاد بالعلاقات الثنائية المتميزة بين الجمهورية اليمنية، والولايات المتحدة الامريكية، مثمناً الموقف الأمريكي الداعم للشرعية الدستورية في مختلف المحافل الدولية، مثمنا التدخلات الإنسانية الأمريكية لتخفيف معاناة الشعب اليمني التي فاقمتها هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.



بدوره، جدد المبعوث الأمريكي دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، مؤكداً أهمية التوصل إلى سلام شامل وعادل يلبي تطلعات جميع اليمنيين، مشيداً بالتعاطي الإيجابي من جانب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة مع الجهود الرامية لتجديد الهدنة، وإحياء مسار السلام في اليمن.







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