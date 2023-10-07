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تطوير المجرى الملاحى لنهر النيل يعظم الاستفادة من النقل النهرى

10/7/2023 11:25:54 PM
(MENAFN- Youm7) يعد النقل النهرى من أفضل وسائل النقل وتعول عليه وزارة النقل آمال كبيرة للتخفيف على الطرق وزيادة كميات البضائع عبر نهر النيل، حيث تجرى أعمال تطوير للمجرى الملاحى بالنهر، حيث يتقدم العمل في مجال النقل النهري في تنفيذ عدد من المشروعات من أهمها تطوير الطريق الملاحي القاهرة / الاسكندرية ( الرياح البحيري وترعة النوبارية) بتكلفة 28.73 مليون جنيه، وتطوير الطريق الملاحي القاهرة / أسوان بتكلفة 267.94 مليون جنيه.



كما يتم تطوير الطريق الملاحي القاهرة / دمياط بتكلفة 23.63 مليون جنيه، مع إنشاء البنية المعلوماتية لنهر النيل "RIS" بتكلفة 9.2 مليون يورو بما يعادل 165.6 مليون جنيه، فضلا عن تطوير الطريق الملاحي القاهرة / الإسماعيلية ( ترعة الإسماعيلية ).



وتم تطوير عدد 2 كوبرى وتحويلهم من ثابت إلى متحرك ( مسطرد – أبو زعبل ) بتكلفة 50 مليون جنيه، إنشاء 2 كوبرى علوى على هويس المالح بتكلفة 300 مليون جنيه.







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