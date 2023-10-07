تعرف على مميزات أصناف القمح والمناطق المناسبة لزراعة كل نوع

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- Youm7) قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنه سيتم البدء في تطبيق الدورة الزراعية على محصول القمح اعتبارا من الموسم القادم وكذلك المحاصيل الاستراتيجية لزيادة مساحتها خاصة بعد تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية التي تضمن للمزارعين تسويق المحصول باسعار مجزية تشجعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الهامة التي تستهدفها الدولة كأحد اهم محاور الأمن الغذائي.
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم مميزات أصناف القمح:
1- جيزة 171:
المميزات : واسع الأقلمة، مقاوم للصدأ وخاصة الصدأ الأصفر، وذو حبوب بيضاء، متوسط التبكير، ويتحمل الإجهاد الحراري.
مناطق الزراعة: يجود في جميع مناطق الجمهورية، وحتى الوادي الجديد.
2- سدس 14:
المميزات: من الأصناف الحديثة عالية الإنتاجية، واسع الأقلمة ومقاوم للصدأ، تصل نسبة البروتين بالحبوب إلى
13%، غزير التفريع، يتحمل الحرارة العالية،
مناطق الزراعة: تجود زراعته في جميع محافظات الجمهورية.
3- مصر 3 و4:
المميزات: مقاوم للصدأ، صنف غزير التفريع واسع الأقلمة، يتحمل الحرارة
العالية وذو حبوب بيضاء.
مناطق الزراعة: يُزرع في جميع محافظات الجمهورية.
4- ســخــا 95 و 96 :
المميزات : صنف غزير التفريع، والأهم أنه مقاوم للصدأ، يتحمل الحرارة وملوحة التربة ومياه الري.
مناطق الزراعة: يجود في جميع مناطق الجمهورية.
5- بني سويف 5 و 7 ( أصناف مكرونة )، تصلح للزراعة في الوجه القبلي لانها تحتاج الى جو جاف دافيء.
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