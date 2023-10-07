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تعرف على مميزات أصناف القمح والمناطق المناسبة لزراعة كل نوع

10/7/2023 11:25:54 PM
(MENAFN- Youm7) قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنه سيتم البدء في تطبيق الدورة الزراعية على محصول القمح اعتبارا من الموسم القادم وكذلك المحاصيل الاستراتيجية لزيادة مساحتها خاصة بعد تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية التي تضمن للمزارعين تسويق المحصول باسعار مجزية تشجعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الهامة التي تستهدفها الدولة كأحد اهم محاور الأمن الغذائي.



وفى التقرير التالى نتعرف على أهم مميزات أصناف القمح:



1- جيزة 171:

المميزات : واسع الأقلمة، مقاوم للصدأ وخاصة الصدأ الأصفر، وذو حبوب بيضاء، متوسط التبكير، ويتحمل الإجهاد الحراري.

مناطق الزراعة: يجود في جميع مناطق الجمهورية، وحتى الوادي الجديد.



2- سدس 14:

المميزات: من الأصناف الحديثة عالية الإنتاجية، واسع الأقلمة ومقاوم للصدأ، تصل نسبة البروتين بالحبوب إلى
13%، غزير التفريع، يتحمل الحرارة العالية،

مناطق الزراعة: تجود زراعته في جميع محافظات الجمهورية.



3- مصر 3 و4:

المميزات: مقاوم للصدأ، صنف غزير التفريع واسع الأقلمة، يتحمل الحرارة
العالية وذو حبوب بيضاء.

مناطق الزراعة: يُزرع في جميع محافظات الجمهورية.



4- ســخــا 95 و 96 :

المميزات : صنف غزير التفريع، والأهم أنه مقاوم للصدأ، يتحمل الحرارة وملوحة التربة ومياه الري.

مناطق الزراعة: يجود في جميع مناطق الجمهورية.



5- بني سويف 5 و 7 ( أصناف مكرونة )، تصلح للزراعة في الوجه القبلي لانها تحتاج الى جو جاف دافيء.







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