التعليم: تدريب المعلمين الجدد على المناهج المطورة وطرق التدريس الحديثة

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- Youm7) أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم تدريب المعلمين والمعلمات الجدد الذين يتسلمون العمل خلال أيام على المناهج المطورة وطرق التدريس الحديثة، موضحة أن هدف الوزارة ليس سد العجز فى التخصصات المطلوبة فقط بل معلم قادر على التنمية المهنية بشكل مستمر إضافة إلى التعامل مع المناهج الحديثة وكيفية تدريسها للطلاب، مضيفة أن التدريب سيكون من خلال متخصصين.
ووقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقع قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين "مسابقة 30 ألف معلم السنة الأولى"، وذلك استعدادا لبدء تسكينهم واستلامهم العمل منتصف الأسبوع الحالى وفقا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.
وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن الدكتور رضا حجازي أكد على أن المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا الاختبارات سيتم إتاحة الفرصة لهم لتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، حيث سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.
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