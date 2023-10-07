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التعليم: تدريب المعلمين الجدد على المناهج المطورة وطرق التدريس الحديثة

10/7/2023 11:25:54 PM
(MENAFN- Youm7) أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم تدريب المعلمين والمعلمات الجدد الذين يتسلمون العمل خلال أيام على المناهج المطورة وطرق التدريس الحديثة، موضحة أن هدف الوزارة ليس سد العجز فى التخصصات المطلوبة فقط بل معلم قادر على التنمية المهنية بشكل مستمر إضافة إلى التعامل مع المناهج الحديثة وكيفية تدريسها للطلاب، مضيفة أن التدريب سيكون من خلال متخصصين.



ووقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقع قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين "مسابقة 30 ألف معلم السنة الأولى"، وذلك استعدادا لبدء تسكينهم واستلامهم العمل منتصف الأسبوع الحالى وفقا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.



وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن الدكتور رضا حجازي أكد على أن المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا الاختبارات سيتم إتاحة الفرصة لهم لتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، حيث سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.











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