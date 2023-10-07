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خطوة بخطوة.. كيفية تجديد ترخيص الإرشاد السياحى إلكترونيا على موقع السياحة

10/7/2023 11:25:54 PM
(MENAFN- Youm7) قالت نقابة المرشدين السياحيين، إن الإدارة العامة للمرشدين السياحيين بوزارة السياحة الآثار، قد أتاحت خدمة تجديد ترخيص مزاولة المهنة عن طريق الموقع الإلكترونى الخاص بالوزارة، عن طريق رفع كافة المستندات الخاصة بالتجديد على الموقع وذلك دون اللجوء إلى الحضور لديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



ويستعرض "اليوم السابع"، فى هذا التقرير كيفية تجديد ترخيص الإرشاد السياحى إلكترونيا، خطة بخطوة، وهى كالتالى:



1- أدخل على موقع وزارة السياحة الآثار



أضغط على كلمة "المرشدين" ، ثم خدمات المرشدين.



3- اختر من الصفحة الحالية أيقونة "الخدمات الإلكترونية".



4- ستظهر لك صفحة جديدة تظهر بها عددا من الخدمات الإلكترونية، والتى من بينها تجديد ترخيص الإرشاد.



5- قم بملئ البيانات الخاصة بك، فى الأماكن المخصصة لذلك.



وعلى المرشد السياحى أن يكتب عنوان واضح على الموقع ورقم هاتف محمول وذلك حتى يتسنى لوزارة السياحة إرسال الترخيص المجدد عليه عن طريق البريد المصرى حال رغبة المرشد فى ذلك أو رغبته فى استلام الترخيص من ديوان عام الوزارة فى موعد محدد.







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