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83 مليون مهنة مهددة بالاختفاء عالميا خلال 5 سنوات.. تعرف على أبرزها

10/7/2023 11:25:54 PM
(MENAFN- Youm7) قالت عبير فؤاد مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل بوزارة العمل، أن الإصدار الرابع من تقرير مستقبل الوظائف الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى 2023 أشار إلى تراجع 83 مليون وظيفة وذلك خلال السنوات الخمسة المقبلة، وأن المهن التى ستختفى هى الوظائف الأكثر عرضة للميكنة.



وأوضحت عبير، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن أبرز الوظائف المتوقع اختفاؤها، هى:



. مندوب المبيعات.



. قارئ العدادات الكهربائية.



. خدمة العملاء.



. المحصل المالى.



. الوسيط العقارى.



. اختصاصى التسويق.



. عمال التعبئة للمصانع.



. عامل مد شبكات الهواتف.



. موصل طلبات أو طرود منزلية.



. الوظائف المكتبية (النسخ على الآلة الكاتبة)، وظائف الاستقبال، إدخال البيانات، وظائف الصحافة الورقية، ومحرر الصحافة الورقية، موظف جوازات فى المطارات.



. العمال غير المهرة، مهنة محرر الصحافة الورقية.



. البريد.







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