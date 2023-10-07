83 مليون مهنة مهددة بالاختفاء عالميا خلال 5 سنوات.. تعرف على أبرزها

(MENAFN
- Youm7) قالت عبير فؤاد مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل بوزارة العمل، أن الإصدار الرابع من تقرير مستقبل الوظائف الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى 2023 أشار إلى تراجع 83 مليون وظيفة وذلك خلال السنوات الخمسة المقبلة، وأن المهن التى ستختفى هى الوظائف الأكثر عرضة للميكنة.
وأوضحت عبير، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن أبرز الوظائف المتوقع اختفاؤها، هى:
. مندوب المبيعات.
. قارئ العدادات الكهربائية.
. خدمة العملاء.
. المحصل المالى.
. الوسيط العقارى.
. اختصاصى التسويق.
. عمال التعبئة للمصانع.
. عامل مد شبكات الهواتف.
. موصل طلبات أو طرود منزلية.
. الوظائف المكتبية (النسخ على الآلة الكاتبة)، وظائف الاستقبال، إدخال البيانات، وظائف الصحافة الورقية، ومحرر الصحافة الورقية، موظف جوازات فى المطارات.
. العمال غير المهرة، مهنة محرر الصحافة الورقية.
. البريد.
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