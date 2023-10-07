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الرئيس الأذري يبحث مع نظيره الروسي آفاق التعاون المشترك بين البلدين

10/7/2023 11:25:51 PM
(MENAFN- Youm7) بحث رئيس أذربيجان إلهام علييف السبت خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.



وذكرت وكالة أنباء "أذرتاج" الأذرية أن الرئيس علييف هنأ بوتين - خلال الاتصال - بعيد ميلاده الـ71، متمنيا له نجاحات جديدة في أنشطته الحكومية، بينما شكر بوتين، علييف على اهتمامه وتهنئته.



وأكد الرئيسان، التطور الناجح لعلاقات الصداقة بين البلدين في مختلف المجالات، كما ناقشا القضايا المتعلقة بآفاق التعاون والتطورات على الساحة العالمية.







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