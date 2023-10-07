الرئيس الأذري يبحث مع نظيره الروسي آفاق التعاون المشترك بين البلدين

(MENAFN
- Youm7) بحث رئيس أذربيجان إلهام علييف السبت خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
وذكرت وكالة أنباء "أذرتاج" الأذرية أن الرئيس علييف هنأ بوتين - خلال الاتصال - بعيد ميلاده الـ71، متمنيا له نجاحات جديدة في أنشطته الحكومية، بينما شكر بوتين، علييف على اهتمامه وتهنئته.
وأكد الرئيسان، التطور الناجح لعلاقات الصداقة بين البلدين في مختلف المجالات، كما ناقشا القضايا المتعلقة بآفاق التعاون والتطورات على الساحة العالمية.
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