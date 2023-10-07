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مصادر يابانية: من غير المرجح دعوة كيشيدا لانتخابات برلمانية مبكرة العام الجاري

10/7/2023 11:25:51 PM
(MENAFN- Youm7) أفادت مصادر حكومية يابانية، بأن رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا من غير المرجح أن يدعو لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة خلال العام الجاري.



وأضافت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها - وفقا لما أوردته صحيفة "ذا جابان تايمز" عبر موقعها الإلكتروني - أنه من المتوقع بدلا من ذلك أن يعطي الأولوية للإقرار المبكر لمشروع الميزانية التكميلية، مشيرة إلى أن كيشيدا سيركز في ديسمبر القادم على إعداد مسودة أولية لميزانية العام المالي المقبل، الذي يبدأ في أبريل 2024 ما يزيد من صعوبة حل مجلس النواب لإجراء انتخابات عامة بحلول نهاية العام.



وأوضحت أن كيشيدا أبلغ مساعديه المقربين أنه سيعطي الأولوية لإقرار الميزانية الإضافية خلال الجلسة للحد من آثار ارتفاع الأسعار وتحقيق نمو الأجور في القطاع الخاص.



وتعهد رئيس وزراء اليابان، في وقت سابق، بصياغة حزمة اقتصادية جديدة تهدف لتخفيف التأثير السلبي لارتفاع الأسعار في أكتوبر الجاري، كما يخطط لتقديم مشروع الميزانية التكميلية للعام المالي 2023، والتي ستمول التحفيز إلى جلسة برلمانية من المقرر عقدها في 20 أكتوبر الجاري.



ومن المقرر أن يستضيف كيشيدا أيضًا قمة خاصة تستمر ثلاثة أيام في طوكيو تبدأ في 16 ديسمبر القادم مع زعماء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) العشرة، والتي ستحتفل بمرور 50 عاما على صداقة اليابان وتعاونها مع الكتلة الإقليمية.







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