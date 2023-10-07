الإليزيه: مباحثات بين ماكرون وأبو مازن وميقاتي حول الوضع بين إسرائيل وغزة

(MENAFN
- Youm7) أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات هاتفية السبت مع عدد من قادة الدول المجاورة لإسرائيل، على خلفية الهجمات التي انطلقت من غزة باتجاه إسرائيل، حسبما أفادت الرئاسة الفرنسية.
وتحدث ماكرون مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وكذلك مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، معربا عن قلقه إزاء تطورات الوضع عقب الهجمات التي استهدفت صباح اليوم إسرائيل.
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