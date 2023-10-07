Sunday, 08 October 2023 09:15 GMT

الإليزيه: مباحثات بين ماكرون وأبو مازن وميقاتي حول الوضع بين إسرائيل وغزة

10/7/2023 11:25:51 PM
(MENAFN- Youm7) أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات هاتفية السبت مع عدد من قادة الدول المجاورة لإسرائيل، على خلفية الهجمات التي انطلقت من غزة باتجاه إسرائيل، حسبما أفادت الرئاسة الفرنسية.



وتحدث ماكرون مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وكذلك مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، معربا عن قلقه إزاء تطورات الوضع عقب الهجمات التي استهدفت صباح اليوم إسرائيل.







MENAFN07102023000132011024ID1107206807

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث