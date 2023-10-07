استخباراتي أمريكي: أوكرانيا غير قادرة على تحقيق أهداف الهجوم المضاد

MENAFN - Youm7) أكد المحلل السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن الجيش الأوكراني لن يتمكن من تحقيق أهداف الهجوم المضاد والوصول إلى بحر آزوف.





وقال المحلل: "تكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة، وتقوم روسيا بتدمير منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية بشكل فعال للغاية. وبدون هذه الوسائل، لن يكون لدى الجيش الأوكراني القدرة على القيام بعمليات هجومية عالية الجودة. وقد رأينا ذلك في الهجوم المضاد. لن يتمكنوا من الوصول إلى بحر آزوف".





وأشار إلى أنه بعد هزيمة أوكرانيا، سيبدأ بعض أعضاء "الناتو" في طرح العديد من الأسئلة المحرجة على القادة الغربيين.





وأكد أن الولايات المتحدة أرادت بكل قوتها أن تجعل روسيا عدوا من أجل توحيد الدول الأوروبية حولها.





وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، في وقت سابق نقلا عن مسؤولين أوكرانيين وغربيين أن "الخسائر الناجمة عن الهجوم الأوكراني المضاد كانت كبيرة ومبكرة، حيث فقدت كييف ما يقرب من خمس معدات الناتو المقدمة من أجل العملية".







