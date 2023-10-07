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موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام سموحة فى الدورى والقناة الناقلة

10/7/2023 11:25:47 PM
(MENAFN- Youm7) أغلق الجهاز الفنى لنادى
الزمالك ، بقيادة الكولومبى أوسوريو، صفحة مباراة البنك الأهلى والتى أقيمت مساء السبت باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري، من اجل الاستعداد لخوض مباراة جديدة بالمسابقة.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام سموحة بالدوري

يستعد الزمالك لمواجهة سموحة فى السابعة مساء السبت 21 أكتوبر باستاد القاهرة الدولى، فى الأسبوع الرابع من عمر الدورى المصرى الجديد 2023 - 2024.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وسموحة فى الدوري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الزمالك يفتش عن استعادة التتويج بالدوري المصري

الزمالك بدأ رحلة استعادة التتويج بالدوري المصري من خلال مواجهة بيراميدز بالجولة الأولى للمسابقة والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق ثم تعادل بهدف لكل فريق مع المقاولون العرب بالجولة الثانية، حيث تُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعدما غاب اللقب فى آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.

بينما حل نادي الزمالك فى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.


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