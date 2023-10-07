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الاتحاد السكندري يواجه خدمات البريج الليلة فى البطولة العربية لكرة السلة

10/7/2023 11:25:47 PM
(MENAFN- Youm7) يلتقى فريق كرة سلة الاتحاد السكندرى ،
فى الثامنة والنصف مساء اليوم الأحد، مع نظيره خدمات البريج فى دور الـ16 بالبطولة العربية، التى تقام بقطر وتستمر حتى 12 اكتوبر الجارى.



وتغلب فريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى على دينامو اللبنانى بنتيجة 89/96 ،ومن قبلها الفوز على الاتحاد الجزائرى 89-53
وفاز على سيب العمانى 101/53



ويقع الاتحاد السكندرى في المجموعة الثانية بجوار أندية السيب العمانى، الأهلى القطرى، دينامو اللبناني، اتحاد الجزائر.



وتضم القائمة 14 لاعبًا هم: هيثم كمال، أحمد عادل دولا، المحترف هاريس، مختار غيازة، يوسف شحاتة، مصطفى فودة، محمد طه، عبد الرحمن خالد، باسم الليثي، يوسف شوشة، أحمد أبو العلا، ياسر صالح، علي أحمد، شاتون شورتر.



وتشارك فى البطولة من مصر أندية الأهلى والاتحاد السكندرى، بجانب باقى الفرق المشاركة في البطولة هي كل من: قطر والأهلى من قطر، بيروت من لبنان، الكويت الكويتى والقادسية من الكويت، والاتحاد السكندرى والأهلى من مصر.



كما يشارك الميناء الرياضى من اليمن، والاتحاد الليبى، خدمات البريج فلسطين، والسيب من عمان، المحرق البحرينى، والجيش المركزى من سوريا، الاتحاد الرياضى الجزائرى، بالإضافة إلى الفتح السعودى، وسلا المغربى







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