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جدول ترتيب دورى المحترفين قبل انطلاق الجولة الثالثة.. الاتصالات متصدرا

10/7/2023 11:25:47 PM
(MENAFN- Youm7) يعتلى فريق المصرية للاتصالات، بقيادة جمعة مشهور، صدارة ترتيب جدول دورى المحترفين برصيد 6 نقاط، متفوقا بالأهداف على بتروجت بقيادة سيد عيد صاحب نفس الرصيد، بعد مرور جولتين على انطلاق المسابقة.
ترتيب جدول دورى المحترفين بعد أول جولتين


1 الاتصالات 6 نقاط 2 بتروجت 6 نقاط 3 لافيينا 4 نقاط 4 بروكسى 4 نقاط 5 وادى دجلة 4 نقاط 6 حرس الحدود 4 نقاط 7 غزل المحلة 4 نقاط 8 السكة الحديد 4 نقاط 9 بترول أسيوط 3 نقاط 10 طنطا 3 نقاط 11 أسوان 3 نقاط 12 أبو قير للأسمدة 3 نقاط 13 مكادى "نقطتين" 14 القناة "نقطة وحيدة" 15 راية "نقطة وحيدة" 16 دكرنس "نقطة وحيدة" 17 النجوم "نقطة وحيدة" 18 مصر المقاصة "بدون نقاط" 19 النصر للتعدين "بدون نقاط" 20 جمهورية شبين "بدون نقاط"
موعد مباريات الجولة الثالثة... اليوم الأحد 8 أكتوبر حرس الحدود مع الاتصالات "4 عصرا" استاد حرس الحدود غزل المحلة مع أبو قير للأسمدة "6 مساء" استاد غزل المحلة الاثنين 9 أكتوبر "4 عصرا" النجوم مع القناة "استاد السكة الحديد" النصر للتعدين مع مصر المقاصة "استاد نادى الأقصر" بروكسى مع لافيينا "استاد بروكسى" بتروجت مع بترول أسيوط "استاد بتروسبورت" دكرنس مع أسوان "استاد دكرنس" جمهورية شبين مع مكادى "استاد الجمهورية بشبين" الثلاثاء 10 أكتوير السكة الحديد مع راية "4 عصرا" استاد السكة الحديد وادى دجلة مع طنطا "6 مساء" استاد السلام


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