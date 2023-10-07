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السودان: مقتل وإصابة العشرات في الخرطوم جراء قصف الدعم السريع

10/7/2023 11:25:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الخرطوم - 7 – 10 (كونا) -– قتل وأصيب مالا يقل عن 40 شخص في جنوب العاصمة السودانية جراء القصف المدفعي من قبل (قوات الدعم السريع).
وقال المتحدث بإسم الجيش نبيل عبدالله ان قوات الدعم السريع قصفت العديد من المواقع بالعاصمة الخرطوم مما ادى لمقتل واصابة نحو 40 مدني بمحلية جبل اولوياء.
قال بيان أصدره المركز الحقوقي الموحد إن قوات الدعم السريع وجهت عدد كبير من القذائف تجاه منطقة جبل أولياء جنوبي الخرطوم سقط في السوق الرئيسي وعدد من الأحياء عقب انسحاب الجيش من ارتكازاته نحو معسكره في المنطقة.
وأوضح بأن القصف المدفعي تسبب في سقوط قتلى وجرحى ضاقت بهم مستشفى جبل أولياء في ظل انقطاع الكهرباء و شبكات الاتصال وهو ما إضطر لإسعاف بعضهم لمستشفيات مجاورة بولاية النيل الأبيض.
في السياق قال شهود عيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان قوات الدعم السريع قصفت عدة مناطق في منطقة الثورة بان درمان شمال العاصمة مما ادى لاصابة العشرات وتدمير للمباني.
ومنذ الخامس عشر من ابريل يشهد السودان اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومدن أخرى سقط فيها نحو 5 آلاف شخص واصيب 12 آلف آخرين كما تسبب في فرار اكثر من 5 ملايين شخص بينهم نحو مليون لجئوا إلى دول مجاورة. (النهاية)

م ع م




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