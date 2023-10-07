الدوري الايطالي: (بولونيا) يفرض التعادل على (إنتر) ليعتلي (ميلان) الصدارة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 7 - 10 (كونا) -- اعتلى فريق (ايه سي ميلان) صدارة الدوري الايطالي في كرة القدم بالفوز على (جنوه) في الدقائق الأخيرة متجاوزا جاره (انتر ميلانو) الذي اكتفى بالتعادل مع (بولونيا) اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الثامنة للمسابقة.
وفي أولى مباريات اليوم على ملعب استاد (جوزيبي مياتسا) فرض بولونيا الزائر التعادل على صاحب الأرض الذي تقدم بالفوز بهدفين متتاليين سجلهما فرانشيسكو أتشيربي في الدقيقة 11 ولاوتارو مارتينيز في الدقيقة 13.
لكن الفريق الزائر رد عبر ريكاردو أورسوليني بهدف أول في الدقيقة 19 ثم بعد 7 دقائق من بداية الشوط الثاني انتزع التعادل بهدف ثان سجله جوشوا زيركزي في الدقيقة 52 دون أن يتمكن (انتر) من استعادة المبادرة ليفقد نقطتين ثمينتين.
وفي وقت لاحق بمدينة تورينو على ملعب (أليانز ستاديوم) حسم فريق (يوفنتوس) دربي المدينة في الشوط الثاني بالفوز على غريمه (تورينو) بهدفين نظيفين سجلهما فريدريكو غاتي في الدقيقة 47 وأركاديوس ميليك في الدقيقة 62.
وفي مباراة الليلة الأخيرة على ملعب استاد (لويجي فيراريس) في جنوه انتزع (ايه سي ميلان) الزائر صدارة الترتيب بالفوز على صاحب الأرض بهدف وحيد لكن ثمين سجله كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 87 من عمر المباراة.
وبهذه النتائج يتفرد ميلان بالمركز الأول برصيد 21 نقطة متخطيا انتر في المركز الثاني برصيد 19 نقطة بينما يصعد يوفنتوس برصيد 17 نقطة الى المركز الثالث متخطيا نابولي في المركز الرابع برصيد 14 نقطة في انتظار لقائه مع فيورنتينا غدا الأحد. (النهاية)
م ن / ر ج
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