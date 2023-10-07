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الدوري الايطالي: (بولونيا) يفرض التعادل على (إنتر) ليعتلي (ميلان) الصدارة

10/7/2023 11:25:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 7 - 10 (كونا) -- اعتلى فريق (ايه سي ميلان) صدارة الدوري الايطالي في كرة القدم بالفوز على (جنوه) في الدقائق الأخيرة متجاوزا جاره (انتر ميلانو) الذي اكتفى بالتعادل مع (بولونيا) اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الثامنة للمسابقة.
وفي أولى مباريات اليوم على ملعب استاد (جوزيبي مياتسا) فرض بولونيا الزائر التعادل على صاحب الأرض الذي تقدم بالفوز بهدفين متتاليين سجلهما فرانشيسكو أتشيربي في الدقيقة 11 ولاوتارو مارتينيز في الدقيقة 13.
لكن الفريق الزائر رد عبر ريكاردو أورسوليني بهدف أول في الدقيقة 19 ثم بعد 7 دقائق من بداية الشوط الثاني انتزع التعادل بهدف ثان سجله جوشوا زيركزي في الدقيقة 52 دون أن يتمكن (انتر) من استعادة المبادرة ليفقد نقطتين ثمينتين.
وفي وقت لاحق بمدينة تورينو على ملعب (أليانز ستاديوم) حسم فريق (يوفنتوس) دربي المدينة في الشوط الثاني بالفوز على غريمه (تورينو) بهدفين نظيفين سجلهما فريدريكو غاتي في الدقيقة 47 وأركاديوس ميليك في الدقيقة 62.
وفي مباراة الليلة الأخيرة على ملعب استاد (لويجي فيراريس) في جنوه انتزع (ايه سي ميلان) الزائر صدارة الترتيب بالفوز على صاحب الأرض بهدف وحيد لكن ثمين سجله كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 87 من عمر المباراة.
وبهذه النتائج يتفرد ميلان بالمركز الأول برصيد 21 نقطة متخطيا انتر في المركز الثاني برصيد 19 نقطة بينما يصعد يوفنتوس برصيد 17 نقطة الى المركز الثالث متخطيا نابولي في المركز الرابع برصيد 14 نقطة في انتظار لقائه مع فيورنتينا غدا الأحد. (النهاية)

م ن / ر ج



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