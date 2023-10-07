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وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي وممثل السياسة الأوروبية تطورات الأوضاع في غزة

10/7/2023 11:25:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 7 - 10 (كونا) -- بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل اليوم السبت تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها وضرورة العمل على الوقف الفوري للتصعيد.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان ان ذلك جاء خلال اتصالين هاتفيين منفصلين مع وزير الخارجية الأمريكي والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.
وأضافت الوزارة ان بن فرحان شدد على رفض المملكة استهداف المدنيين العزل بأي شكل وضرورة احترام القانون الدولي الإنساني من جميع الأطراف.
وأشار وزير الخارجية إلى ضرورة تكاتف الجهود لتهدئة الأوضاع وتجنب مزيد من العنف.
وحث الوزير الاتحاد الأوروبي على سرعة التحرك وتكثيف الجهود لتهدئة الأوضاع وتجنب مزيد من العنف.
واليوم أقدم مقاومون فلسطينيون بشكل مباغت على اقتحام مستوطنات للاحتلال الإسرائيلي مقامة في محيط قطاع غزة واشتبكوا مع قوات الاحتلال بالتزامن مع إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
وأعلن القائد العام لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة (حماس) محمد الضيف بدء عملية (طوفان الأقصى) ردا على تدنيس الاحتلال للمسجد الأقصى والاعتداء على المرابطات وردا على عدوان الاحتلال الذي أدى إلى سقوط المئات من الشهداء والجرحى هذا العام. (النهاية)

ع س ط / ه س ص



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