وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي وممثل السياسة الأوروبية تطورات الأوضاع في غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 7 - 10 (كونا) -- بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل اليوم السبت تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها وضرورة العمل على الوقف الفوري للتصعيد.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان ان ذلك جاء خلال اتصالين هاتفيين منفصلين مع وزير الخارجية الأمريكي والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.
وأضافت الوزارة ان بن فرحان شدد على رفض المملكة استهداف المدنيين العزل بأي شكل وضرورة احترام القانون الدولي الإنساني من جميع الأطراف.
وأشار وزير الخارجية إلى ضرورة تكاتف الجهود لتهدئة الأوضاع وتجنب مزيد من العنف.
وحث الوزير الاتحاد الأوروبي على سرعة التحرك وتكثيف الجهود لتهدئة الأوضاع وتجنب مزيد من العنف.
واليوم أقدم مقاومون فلسطينيون بشكل مباغت على اقتحام مستوطنات للاحتلال الإسرائيلي مقامة في محيط قطاع غزة واشتبكوا مع قوات الاحتلال بالتزامن مع إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
وأعلن القائد العام لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة (حماس) محمد الضيف بدء عملية (طوفان الأقصى) ردا على تدنيس الاحتلال للمسجد الأقصى والاعتداء على المرابطات وردا على عدوان الاحتلال الذي أدى إلى سقوط المئات من الشهداء والجرحى هذا العام. (النهاية)
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