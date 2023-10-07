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اليمن يدعو لحماية المدنيين الفلسطينيين ووضع حد لاستفزازات الاحتلال

10/7/2023 11:25:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 7 – 10 (كونا) -- دعت الحكومة اليمنية اليوم السبت إلى حماية المدنيين ووضع حد لاستفزازات قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاتها المتكررة على الشعب الفلسطيني ومقدساته التي لطالما حذر الجميع من تبعاتها ونتائجها.
وأكدت الخارجية اليمنية في بيان لها موقف الجمهورية اليمنية الثابت في العمل على تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحياة الكريمة وقيام دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبادرة السلام العربية والقرارات والتشريعات الدولية ذات الصلة. (النهاية)

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