اليمن يدعو لحماية المدنيين الفلسطينيين ووضع حد لاستفزازات الاحتلال

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 7 – 10 (كونا) -- دعت الحكومة اليمنية اليوم السبت إلى حماية المدنيين ووضع حد لاستفزازات قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاتها المتكررة على الشعب الفلسطيني ومقدساته التي لطالما حذر الجميع من تبعاتها ونتائجها.
وأكدت الخارجية اليمنية في بيان لها موقف الجمهورية اليمنية الثابت في العمل على تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحياة الكريمة وقيام دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبادرة السلام العربية والقرارات والتشريعات الدولية ذات الصلة. (النهاية)
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