السعودية تبحث مع قطر ومصر والاردن تطورات الاوضاع في غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 7 - 10 (كونا) -- بحثت المملكة العربية السعودية اليوم السبت تطورات الاوضاع في غزة مع كل من قطر ومصر والاردن.
وذكرت الخارجية السعودية في بيان ان ذلك جاء خلال اتصالات هاتفية متبادلة اجرى أولها وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان برئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم وتلقى الثاني من وزير الخارجية الاردني الدكتور ايمن الصفدي والثالث من وزير الخارجية المصري سامح شكري.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان انه تم خلال الاتصالات بحث سبل تكثيف العمل المشترك لوقف التصعيد. (النهاية)
خ ن ش / ر ج
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