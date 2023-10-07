الشرطة البريطانية ترفع من عدد الدوريات الامنية في لندن على خلفية احداث غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 7 - 10 (كونا) -- أعلنت الشرطة البريطانية اليوم السبت رفع عدد الدوريات الامنية في العاصمة لندن على خلفية الاحداث الجارية في غزة والاراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت (سكوتلانديارد) في بيان صحفي انها "على علم ببعض الحوادث التي شهدتها مناطق في لندن اليوم وخاصة ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي ويرتبط بما يجري في غزة واسرائيل".
وذكرت انها على تواصل مع قيادات الجاليات المختلفة للاستماع الى أي انشغالات لديها داعية كل من يواجه تهديدا او يخشى على نفسه الى الاتصال بالشرطة فورا.
واوضح البيان ان السلطات الامنية تتوقع ان تؤدي الاحداث الجارية في غزة الى تنظيم مظاهرات في لندن خلال الايام المقبلة مضيفا انه سيتم وضع خطة امنية مناسبة بهدف حماية حق التظاهر وفي نفس الوقت منع تعطيل حياة السكان.
وجاء هذا البيان عقب انتشار فيديوهات في وسائل التواصل الاجتماعي تظهر عددا من المتظاهرين العرب في احد شوارع لندن يلوحون بالاعلام الفلسطينية احتفالا بالعملية العسكرية التي شنتها حركة حماس ضد قوات الاحتلال. (النهاية)
م ر ن / ر ج
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