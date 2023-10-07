بلينكن يدعو الرئيس الفلسطيني لاستعادة الهدوء في الضفة الغربية المحتلة

بلينكن يدعو الرئيس الفلسطيني لاستعادة الهدوء في الضفة الغربية المحتلة
التاريخ
10/7/2023 11:25:35 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 8 تشرين الأول (بترا)- دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مساء السبت، الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى "مواصلة وتكثيف الإجراءات لاستعادة الهدوء والاستقرار في الضفة الغربية المحتلة"، بحسب بيان للخارجية الأميركية، بحسب واشنطن بوست.
--(بترا)
ب خ/ هـ ح
08/10/2023 05:04:45
MENAFN07102023000117011021ID1107206794
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