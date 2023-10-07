بلينكن يدعو الرئيس الفلسطيني لاستعادة الهدوء في الضفة الغربية المحتلة

واشنطن 8 تشرين الأول (بترا)- دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مساء السبت، الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى "مواصلة وتكثيف الإجراءات لاستعادة الهدوء والاستقرار في الضفة الغربية المحتلة"، بحسب بيان للخارجية الأميركية، بحسب واشنطن بوست. --(بترا) ب خ/ هـ ح 08/10/2023 05:04:45

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