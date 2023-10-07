الأمم المتحدة تدعو إلى مساعدة المتضررين من الزلزال في أفغانستان

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 8 تشرين الأول (بترا)- أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الليلة الماضية، عن شعوره "بحزن عميق إزاء الخسائر في الأرواح الناجمة عن الزلزال الذي ضرب بالقرب من مدينة هيرات في غرب أفغانستان أمس".

وأشار بيان صدر باسم غوتيريش إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها في أفغانستان تقوم بالتنسيق مع "سلطات الأمر الواقع" لتقييم الاحتياجات بسرعة وتقديم المساعدة الطارئة.

ودعا غوتيريش المجتمع الدولي إلى "التكاتف ودعم الأشخاص المتضررين من الزلزال، والذين كان الكثير منهم في حاجة بالفعل قبل هذه الأزمة" ولا سيما مع اقتراب فصل الشتاء.

-- (بترا)

م د/هـ ح

08/10/2023 05:02:05