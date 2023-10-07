الأمم المتحدة تدعو إلى مساعدة المتضررين من الزلزال في أفغانستان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 8 تشرين الأول (بترا)- أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الليلة الماضية، عن شعوره "بحزن عميق إزاء الخسائر في الأرواح الناجمة عن الزلزال الذي ضرب بالقرب من مدينة هيرات في غرب أفغانستان أمس".
وأشار بيان صدر باسم غوتيريش إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها في أفغانستان تقوم بالتنسيق مع "سلطات الأمر الواقع" لتقييم الاحتياجات بسرعة وتقديم المساعدة الطارئة.
ودعا غوتيريش المجتمع الدولي إلى "التكاتف ودعم الأشخاص المتضررين من الزلزال، والذين كان الكثير منهم في حاجة بالفعل قبل هذه الأزمة" ولا سيما مع اقتراب فصل الشتاء.
-- (بترا)
م د/هـ ح
08/10/2023 05:02:05
MENAFN07102023000117011021ID1107206793
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