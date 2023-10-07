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وزير الخارجية الأميركي يبحث مع مصر وقف فوري للحرب بين حماس وإسرائيل

10/7/2023 11:25:30 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 8 تشرين الأول (بترا )- أجرى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مساء أمس السبت، محادثات مع نظيره المصري سامح شكري، بحسب واشنطن بوست.
وركز الاتصال على "ضرورة التوصل إلى وقف فوري للحرب الطاحنة بين حماس وإسرائيل"، حسبما قال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميل في بيان لوزارة الخارجية الأميركية.
--(بترا)
ب خ/ هـ ح
08/10/2023 05:00:13

MENAFN07102023000117011021ID1107206792

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