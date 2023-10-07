وزير الخارجية الأميركي يبحث مع مصر وقف فوري للحرب بين حماس وإسرائيل

وزير الخارجية الأميركي يبحث مع مصر وقف فوري للحرب بين حماس وإسرائيل
التاريخ
10/7/2023 11:25:30 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 8 تشرين الأول (بترا )- أجرى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مساء أمس السبت، محادثات مع نظيره المصري سامح شكري، بحسب واشنطن بوست.
وركز الاتصال على "ضرورة التوصل إلى وقف فوري للحرب الطاحنة بين حماس وإسرائيل"، حسبما قال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميل في بيان لوزارة الخارجية الأميركية.
--(بترا)
ب خ/ هـ ح
08/10/2023 05:00:13
MENAFN07102023000117011021ID1107206792
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