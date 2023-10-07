استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال قرب نابلس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الأول (بترا)- أعلن مصدر طبي فلسطيني في مستشفى رفيديا، فجر اليوم الأحد، عن استشهاد شاب فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة دير شرف، غرب نابلس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

والشهيد هو الشاب أحمد عاطف العواودة (19 عاما) وهو من بلدة دورا في الخليل.

وبارتقاء العواودة ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة خلال 24 ساعة إلى 7 شهداء.

--(بترا)

رصد/ هـ ح

08/10/2023 04:33:31