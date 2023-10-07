استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال قرب نابلس
التاريخ
10/7/2023 11:25:28 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 تشرين الأول (بترا)- أعلن مصدر طبي فلسطيني في مستشفى رفيديا، فجر اليوم الأحد، عن استشهاد شاب فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة دير شرف، غرب نابلس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
والشهيد هو الشاب أحمد عاطف العواودة (19 عاما) وهو من بلدة دورا في الخليل.
وبارتقاء العواودة ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة خلال 24 ساعة إلى 7 شهداء.
--(بترا)
رصد/ هـ ح
08/10/2023 04:33:31
MENAFN07102023000117011021ID1107206791
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