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12 شهيدا من عائلة واحدة في غزة

10/7/2023 11:25:27 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الأول (بترا)- استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر وعنيف منزل عائلة شبات في بيت حانون بقطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 12 شخصا من العائلة.

وقال شهود عيان، فجر اليوم الأحد، إن مقاتلات حربية إسرائيلية دمرت منزلا لعائلة "شبات" في بيت حانون دون سابق إنذار، ما أدى لوقوع شهداء وجرحى.

وأفاد مصدر طبي أن "طواقم الإسعاف انتشلت عددا من الشهداء والمصابين من بين ركام المنزل المدمر".

وواصلت الطائرات الإسرائيلية شن سلسلة من الغارات العنيفة ضد العديد من الأهداف في غزة.

واستهدفت الغارات، بحسب مصادر طبية وشهود عيان، عددا من المنازل والمرافق والمؤسسات.

--(بترا)


رصد/ هـ ح

08/10/2023 04:25:29

MENAFN07102023000117011021ID1107206790

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