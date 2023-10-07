12 شهيدا من عائلة واحدة في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 تشرين الأول (بترا)- استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر وعنيف منزل عائلة شبات في بيت حانون بقطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 12 شخصا من العائلة.
وقال شهود عيان، فجر اليوم الأحد، إن مقاتلات حربية إسرائيلية دمرت منزلا لعائلة "شبات" في بيت حانون دون سابق إنذار، ما أدى لوقوع شهداء وجرحى.
وأفاد مصدر طبي أن "طواقم الإسعاف انتشلت عددا من الشهداء والمصابين من بين ركام المنزل المدمر".
وواصلت الطائرات الإسرائيلية شن سلسلة من الغارات العنيفة ضد العديد من الأهداف في غزة.
واستهدفت الغارات، بحسب مصادر طبية وشهود عيان، عددا من المنازل والمرافق والمؤسسات.
--(بترا)
رصد/ هـ ح
08/10/2023 04:25:29
MENAFN07102023000117011021ID1107206790
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