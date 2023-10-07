إصابات بين الفلسطينيين في سلسلة غارات لطيران الاحتلال على قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 تشربن الأول (بترا)- أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح متفاوتة، فجر اليوم الأحد، جراء سلسلة غارات نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، على عدد من البنايات والمواقع والبنية التحتية في قطاع غزة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وقصفت طائرات الاحتلال بصاروخين مبنى في حي الرمال غرب مدينة غزة وسوته بالأرض، ما أدى إلى إصابات في صفوف فلسطينيين قاطنين في البنايات المجاورة له.
كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية ملعب فلسطين وطريقا رئيسيا في محيطه بعدد من الصواريخ، وألحقت دماراً وخراباً في المكان وبالبنية التحتية.
ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي موقعاً مزيداً من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين الآمنين، ودماراً في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.
يشار إلى أن حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان صباح السبت بلغت 232 شهيداً ونحو 1700جريح، بعضهم بحالة حرجة وخطيرة.
--(بترا)
رصد/ هـ ح
08/10/2023 03:32:16
MENAFN07102023000117011021ID1107206789
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