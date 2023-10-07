إصابات بين الفلسطينيين في سلسلة غارات لطيران الاحتلال على قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشربن الأول (بترا)- أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح متفاوتة، فجر اليوم الأحد، جراء سلسلة غارات نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، على عدد من البنايات والمواقع والبنية التحتية في قطاع غزة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقصفت طائرات الاحتلال بصاروخين مبنى في حي الرمال غرب مدينة غزة وسوته بالأرض، ما أدى إلى إصابات في صفوف فلسطينيين قاطنين في البنايات المجاورة له.

كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية ملعب فلسطين وطريقا رئيسيا في محيطه بعدد من الصواريخ، وألحقت دماراً وخراباً في المكان وبالبنية التحتية.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي موقعاً مزيداً من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين الآمنين، ودماراً في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.

يشار إلى أن حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان صباح السبت بلغت 232 شهيداً ونحو 1700جريح، بعضهم بحالة حرجة وخطيرة.

--(بترا)

رصد/ هـ ح

08/10/2023 03:32:16