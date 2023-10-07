الإمارات تعبر عن القلق إزاء العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين

MENAFN - Jordan News Agency)

أبوظبي 8 تشرين الأول (بترا)- أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن قلقها الشديد إزاء تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مشددة على ضرورة وقف التصعيد، والحفاظ على أرواح المدنيين.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان الليلة الماضية، أن دولة الإمارات تدعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والوقف الفوري لإطلاق النار لتجنب التداعيات الخطيرة.

وأشارت إلى أن الإمارات، وبصفتها عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي، تدعو إلى ضرورة إعادة التفعيل الفوري للجنة الرباعية الدولية لإحياء مسار السلام العربي الإسرائيلي.

وحث البيان الإماراتي المجتمع الدولي على دفع جميع الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار.

--(بترا)

ف ش/ب ع/ هـ ح

08/10/2023 03:09:55