الإمارات تعبر عن القلق إزاء العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
أبوظبي 8 تشرين الأول (بترا)- أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن قلقها الشديد إزاء تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مشددة على ضرورة وقف التصعيد، والحفاظ على أرواح المدنيين.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان الليلة الماضية، أن دولة الإمارات تدعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والوقف الفوري لإطلاق النار لتجنب التداعيات الخطيرة.
وأشارت إلى أن الإمارات، وبصفتها عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي، تدعو إلى ضرورة إعادة التفعيل الفوري للجنة الرباعية الدولية لإحياء مسار السلام العربي الإسرائيلي.
وحث البيان الإماراتي المجتمع الدولي على دفع جميع الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار.
--(بترا)
ف ش/ب ع/ هـ ح
08/10/2023 03:09:55
MENAFN07102023000117011021ID1107206788
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