جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن منطقة عسكرية مغلقة في غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن منطقة عسكرية مغلقة في غزة
التاريخ
10/7/2023 11:25:24 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 تشرين الأول (بترا)- قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، افيخاي أدرعي، اليوم الأحد، إنه "بعد تقييم الوضع، تقرر إصدار أمر منطقة عسكرية مغلقة في المنطقة الواقعة تحت سيطرة فرقة غزة".
وأضاف، أدرعي، عبر منصة اكس:"جيش الدفاع يوضح أن الدخول إلى هذه المنطقة ممنوع تمامًا ويطلب من الجمهور التحلي باليقظة وتجنب الدخول إلى المنطقة".
--(بترا)
هـ ح
08/10/2023 02:59:05
MENAFN07102023000117011021ID1107206787
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