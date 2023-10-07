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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن منطقة عسكرية مغلقة في غزة

10/7/2023 11:25:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الأول (بترا)- قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، افيخاي أدرعي، اليوم الأحد، إنه "بعد تقييم الوضع، تقرر إصدار أمر منطقة عسكرية مغلقة في المنطقة الواقعة تحت سيطرة فرقة غزة".
وأضاف، أدرعي، عبر منصة اكس:"جيش الدفاع يوضح أن الدخول إلى هذه المنطقة ممنوع تمامًا ويطلب من الجمهور التحلي باليقظة وتجنب الدخول إلى المنطقة".
--(بترا)
هـ ح
08/10/2023 02:59:05

MENAFN07102023000117011021ID1107206787

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