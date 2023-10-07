جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل ضابط من وحدة دوفدوفان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 تشرين الأول (بترا)- اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بمقتل الرائد، أور يوسف، من وحدة المستعربين "دوفدفان"، وهو من مستوطنة إيتمار، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عبرية.
يأتي ذلك في وقت يواصل فيه طيران الاحتلال الإسرائيلي غاراته العنيفة على شمال مدينة غزة ووسطها وجنوب شرقها دون توقف، ترافقه المدفعية، مستهدفة عددا من المباني، من بينها بناية في شارع عمر المختار.
وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية نشرت رسالة مصورة من ضابط في الجيش الإسرائيلي موجهة لسكان غزة، يدعوهم فيها إلى مغادرة منازلهم بشكل فوري.
وأطلقت الزوارق البحرية الإسرائيلية لشواطئ قطاع غزة، كما استهدفت الغارات الإسرائيلية رئيس مكتب حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار ومكاتب حكومية، ومواقع أخرى لحركة حماس.
من جهة أخرى، دوت صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة وعسقلان ومعبر كرم أبو سالم، في وقت قال فيه المتحدث باسم جيش الاحتلال إن الوضع في إسرائيل ما يزال بعيدا عن السيطرة الكاملة.
--(بترا)
أ ن/ب ع/ هـ ح
08/10/2023 02:27:25
MENAFN07102023000117011021ID1107206786
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