جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل ضابط من وحدة دوفدوفان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الأول (بترا)- اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بمقتل الرائد، أور يوسف، من وحدة المستعربين "دوفدفان"، وهو من مستوطنة إيتمار، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

يأتي ذلك في وقت يواصل فيه طيران الاحتلال الإسرائيلي غاراته العنيفة على شمال مدينة غزة ووسطها وجنوب شرقها دون توقف، ترافقه المدفعية، مستهدفة عددا من المباني، من بينها بناية في شارع عمر المختار.

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية نشرت رسالة مصورة من ضابط في الجيش الإسرائيلي موجهة لسكان غزة، يدعوهم فيها إلى مغادرة منازلهم بشكل فوري.

وأطلقت الزوارق البحرية الإسرائيلية لشواطئ قطاع غزة، كما استهدفت الغارات الإسرائيلية رئيس مكتب حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار ومكاتب حكومية، ومواقع أخرى لحركة حماس.

من جهة أخرى، دوت صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة وعسقلان ومعبر كرم أبو سالم، في وقت قال فيه المتحدث باسم جيش الاحتلال إن الوضع في إسرائيل ما يزال بعيدا عن السيطرة الكاملة.

--(بترا)





أ ن/ب ع/ هـ ح

08/10/2023 02:27:25