هنغاريا: ويز إير للطيران تلغي رحلاتها من تل أبيب وإليها

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 تشرين الأول (بترا) -أعلنت شركة "ويز اير" الهنغارية للطيران إلغاء جميع الرحلات الجوية من تل أبيب وإليها، لليوم الأحد، بسبب الأوضاع الراهنة.
ووفقاً لوكالة الأنباء الهنغارية ، أشارت شركة الطيران منخفض التكاليف إلى أنها "ستواصل مراقبة التطورات عن كثب والبقاء على اتصال مع السلطات المختصة".
وفي سياق متصل، ذكر التلفزيون الوطني البلغاري أن 50 بلغاريا عالقون في مطار تل أبيب، وليس واضحا متى سيتمكنون من العودة إلى بلغاريا، بعد أن تم إلغاء الرحلات الجوية.
--(بترا)
أ ن/ب ع/ ه ح
08/10/2023 00:38:17
MENAFN07102023000117011021ID1107206785
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