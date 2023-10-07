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هنغاريا: ويز إير للطيران تلغي رحلاتها من تل أبيب وإليها

10/7/2023 11:25:20 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الأول (بترا) -أعلنت شركة "ويز اير" الهنغارية للطيران إلغاء جميع الرحلات الجوية من تل أبيب وإليها، لليوم الأحد، بسبب الأوضاع الراهنة.

ووفقاً لوكالة الأنباء الهنغارية ، أشارت شركة الطيران منخفض التكاليف إلى أنها "ستواصل مراقبة التطورات عن كثب والبقاء على اتصال مع السلطات المختصة".

وفي سياق متصل، ذكر التلفزيون الوطني البلغاري أن 50 بلغاريا عالقون في مطار تل أبيب، وليس واضحا متى سيتمكنون من العودة إلى بلغاريا، بعد أن تم إلغاء الرحلات الجوية.

--(بترا)


أ ن/ب ع/ ه ح

08/10/2023 00:38:17

MENAFN07102023000117011021ID1107206785

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