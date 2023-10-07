300 قتيل إسرائيلي و 1590 جريحا بعملية طوفان الأقصى

300 قتيل إسرائيلي و 1590 جريحا بعملية طوفان الأقصى
التاريخ
10/7/2023 11:25:17 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 8 تشرين الأول (بترا)- أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد القتلى بنيران حركة حماس إلى 300، فيما يعيش 19 شخصا في حالة موت سريري.
وأكدت قناة كان العبرية، نقلا عن وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع عدد الجرحى الذي أصيبوا بعملية طوفان الأقصى إلى 1590، منهم 293 إصابتهم خطيرة.
--(بترا)
م ف/ب ع/ هـ ح
08/10/2023 00:35:45
MENAFN07102023000117011021ID1107206784
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