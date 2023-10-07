300 قتيل إسرائيلي و 1590 جريحا بعملية طوفان الأقصى

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 8 تشرين الأول (بترا)- أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد القتلى بنيران حركة حماس إلى 300، فيما يعيش 19 شخصا في حالة موت سريري.

وأكدت قناة كان العبرية، نقلا عن وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع عدد الجرحى الذي أصيبوا بعملية طوفان الأقصى إلى 1590، منهم 293 إصابتهم خطيرة.

--(بترا)

م ف/ب ع/ هـ ح

08/10/2023 00:35:45