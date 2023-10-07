مقتل قائد لواء ناحال في جيش الاحتلال الإسرائيلي باشتباك على حدود غزة

مقتل قائد لواء ناحال في جيش الاحتلال الإسرائيلي باشتباك على حدود غزة
التاريخ
10/7/2023 11:25:15 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 7 تشرين الأول (بترا)- أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بمقتل قائد لواء المشاة "ناحال"، في اشتباكات قرب السياج الأمني الفاصل خلال عملية "طوفان الأقصى".
وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي تحت بند سمح بالنشر أن قائد لواء ناحال، العقيد يوناتان شتاينبرغ، قُتل اليوم في مواجهة مع أحد المسلحين بالقرب من كرم أبوسالم.
--(بترا)
م ف/ب ع/ هـ ح
07/10/2023 23:59:05
MENAFN07102023000117011021ID1107206783
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.