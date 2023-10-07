Sunday, 08 October 2023 09:13 GMT

مقتل قائد لواء ناحال في جيش الاحتلال الإسرائيلي باشتباك على حدود غزة

10/7/2023 11:25:15 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 7 تشرين الأول (بترا)- أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بمقتل قائد لواء المشاة "ناحال"، في اشتباكات قرب السياج الأمني الفاصل خلال عملية "طوفان الأقصى".
وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي تحت بند سمح بالنشر أن قائد لواء ناحال، العقيد يوناتان شتاينبرغ، قُتل اليوم في مواجهة مع أحد المسلحين بالقرب من كرم أبوسالم.
--(بترا)
م ف/ب ع/ هـ ح
07/10/2023 23:59:05

MENAFN07102023000117011021ID1107206783

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث