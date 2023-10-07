مقتل قائد لواء ناحال في جيش الاحتلال الإسرائيلي باشتباك على حدود غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 7 تشرين الأول (بترا)- أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بمقتل قائد لواء المشاة "ناحال"، في اشتباكات قرب السياج الأمني الفاصل خلال عملية "طوفان الأقصى".

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي تحت بند سمح بالنشر أن قائد لواء ناحال، العقيد يوناتان شتاينبرغ، قُتل اليوم في مواجهة مع أحد المسلحين بالقرب من كرم أبوسالم.

--(بترا)

م ف/ب ع/ هـ ح

07/10/2023 23:59:05