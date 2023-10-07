طائرات الاحتلال تقصف منزلين وسط وجنوب قطاع غزة

غزة 7 تشرين الأول (بترا)- قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا من 4 طوابق في مخيم المغازي، وسط قطاع غزة. كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا آخر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. واستهدفت طائرات الاحتلال مقر الشؤون المدنية لوزارة الداخلية في بيت حانون شمال قطاع غزة ودمرته بشكل كامل، مثلما قصفت عددا من الجمعيات الخيرية بالمكان. --(بترا) ب ع/ هـ ح 07/10/2023 23:57:48

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