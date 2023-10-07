طائرات الاحتلال تقصف منزلين وسط وجنوب قطاع غزة

طائرات الاحتلال تقصف منزلين وسط وجنوب قطاع غزة
التاريخ
10/7/2023 11:25:14 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 7 تشرين الأول (بترا)- قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا من 4 طوابق في مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.
كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا آخر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
واستهدفت طائرات الاحتلال مقر الشؤون المدنية لوزارة الداخلية في بيت حانون شمال قطاع غزة ودمرته بشكل كامل، مثلما قصفت عددا من الجمعيات الخيرية بالمكان.
--(بترا)
ب ع/ هـ ح
07/10/2023 23:57:48
MENAFN07102023000117011021ID1107206782
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.